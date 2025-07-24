据《纽约邮报》援引知情人士报道，亚马逊创始人、亿万富豪杰夫・贝佐斯正考虑收购美国知名财经媒体CNBC。这一潜在收购对象目前隶属于康卡斯特（Comcast）旗下的NBCUniversal，预计将在今年晚些时候被剥离至新成立的公开上市公司Versant。

知情人士透露，贝佐斯已在私人场合对商业伙伴表达出对CNBC的兴趣。有接近贝佐斯的消息源称，该电视网络“与他的个人兴趣高度契合”，并可能成为其媒体资产中的重要一环。

CNBC长期聚焦全球市场与商业新闻，以《Squawk Box》和《Mad Money with Jim Cramer》等节目在金融界广受关注。在美国财经新闻领域，它与彭博、福克斯商业频道形成竞争格局。

根据康卡斯特此前披露，CNBC所在的有线电视资产业务年收入约为70亿美元，将连同MSNBC、USA Network和E!等频道一道，被剥离至名为Versant的新实体，由NBCUniversal高管马克・拉扎鲁斯（Mark Lazarus）领导。Versant预计在剥离完成后将作为一家独立上市公司运营。

目前尚不清楚贝佐斯是否与康卡斯特或Versant就此展开正式接触。康卡斯特方面消息称，贝佐斯尚未向公司表达具体收购意向。而另一位接近Versant的人士指出，新公司当前计划是扩张CNBC业务，而非出售。

需要指出的是，根据税务安排，在Versant成立后的前两年内，公司若出售包括CNBC在内的重要资产，可能将失去此次剥离交易的免税资格。因此，即便贝佐斯有意出手，也可能因结构性限制而无法在短期内完成交易。

目前，贝佐斯方面并未就相关传闻发表公开回应。CNBC和Versant方面也均拒绝置评。

这并非贝佐斯首次涉足媒体。2013年，他以2.5亿美元收购了《华盛顿邮报》。近几周，关于他有意收购《Vogue》杂志或其母公司康泰纳仕的传闻也引发了业界关注。

若最终落地，CNBC的加入或将进一步丰富贝佐斯的媒体版图，并为其在财经传媒领域打开新的突破口。