数字支付是新兴市场中的一大趋势。在马来西亚，这种趋势的势头可能更快一些。

万事达卡（Mastercard）近期发布的一项全球调研报告显示，在马来西亚，消费者正加速告别现金，并转向扫码、指纹和手机“轻触即付”等移动支付方式。调研强调，当地采用新型数字支付的比例在亚太地区中位居前列。

报告指出，63%的马来西亚受访者更偏好使用“Tap & Go”手机支付、生物识别支付、二维码和电子钱包等创新方式，远高于北美（25%）和欧洲（24%），也超过亚太整体平均（53%），显示出本地用户对新兴支付技术的广泛接受度。

与此同时，新兴支付方式的流行也带动整体数字支付的快速增长。数据称，数字支付渗透率正持续攀升——99%的马来西亚消费者表示未来一年会继续使用这类新兴支付方式，并且有93%的人计划使用五种或以上的支付手段，展现出对支付方式多样性和灵活性的广泛期待。

另一方面，在马来西亚，尽管现金仍是其消费者过去一年中最常使用的支付方式（70%），但二维码支付（64%）的普及已紧随其后。报告预测，未来一年，二维码、电子钱包和即时支付等方式的使用率预计将分别达到85%、83%和86%，进一步巩固移动支付在日常消费中的主导地位。

消费者对支付创新的兴趣也延伸到了财务管理层面。调研显示，89%的马来西亚用户愿意借助人工智能（AI）技术来处理个人财务，包括欺诈识别、支付自动化、产品个性化推荐和财务结果预测等应用场景，这一比例高于亚太地区的整体水平（86%）。

此外，报告也透露，在这一趋势下，消费者对支付工具的选择愈发理性。91%的马来西亚受访者认为，个人当前的财务状况对其支付方式的选择具有直接影响——这一比例在全球样本中处于领先，凸显出“性价比”在本地支付习惯中的关键地位。

随着支付方式日益多元，消费者也在寻求更契合自身数字使用习惯的便捷体验。他们希望拥有自定义支付路径的灵活性，从点对点转账（P2P）到社交平台购物，从二维码支付到穿戴设备支付，都希望能实现无缝对接。92%的马来西亚消费者表示，企业应尽可能简化购买流程——因为有86%的人更希望“无论何时何地，都能顺利完成支付”。

从这一点出发，集支付、购物与服务为一体的“超级App”正成为马来西亚消费者的新首选。75%的马来西亚消费者已在使用或期望使用这类一站式平台，这也意味着未来的支付工具需要顺应用户的数字行为习惯，而非增加额外操作负担。

最后，报告也显示，社交平台也正在重塑马来西亚年轻群体的购物路径——54%的马来西亚Z世代和46%的千禧一代用户更倾向通过社交App完成购物，而非传统的电商网站。整体来看，72%的马来西亚消费者表示，他们的购买决策正受到社交媒体内容创作者的显著影响，这一比例比亚太平均水平高出8个百分点。

因此，将支付功能无缝嵌入社交娱乐应用，正在逐渐成为打通“从浏览到购买”流程的关键一步。

不过，在积极拥抱新技术的同时，安全与信任依然是消费者关注的核心议题。虽然72%的马来西亚用户认为生物识别支付比传统方式更安全，但仍有84%对个人数据的访问权表示担忧，这一比例较亚太平均高出6个百分点。这种“便捷与控制”的张力，也凸显出当前支付生态在信任机制上的挑战。

展望未来，正如报告强调，随着数字优先和移动优先的生活方式继续重塑消费者行为，支付领域的创新和安全将成为维持这一势头的关键。于此，在马来西亚，不难发现，如何为当地消费者提供更加便捷省心的支付体验，也将成为下一个阶段的重要方向。而这场关于“如何花钱”的竞赛，或许才刚刚迎来另一个开始。