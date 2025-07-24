任天堂 Switch 2 现已成为美国游戏行业历史上销售速度最快的电子游戏硬件。据 Circana 执行董事兼分析师马特·皮斯卡特拉 （Mat Piscatella）称，这款新主机在美国销量达 160 万台，彻底打破了之前的纪录保持者 PlayStation 4，后者首发时销量为 110 万台。

自上个月 Switch 2 发布以来，其全球范围内的销量都非常火爆。上市仅四天，Switch 2 的全球销量就达到了 350 万台，销售速度是 2017 年原版 Switch 的两倍，并在美国的首周销售中刷新了纪录。

皮斯卡特拉的 2025 年 6 月报告证实，Switch 2 稳居榜首，并展示了该游戏机的发售对当月电子游戏行业的影响：与 2024 年 6 月相比，硬件支出增长了249%。任天堂 Switch 2 成为当月美国最畅销的电子游戏硬件（按销量和销售额计算），击败了当月的 PlayStation 5，这也不足为奇。话虽如此，PS5 仍然是 2025 年两个类别中最畅销的硬件。

Switch 2 的成功还体现在游戏销售上。82% 的美国消费者在购买 Switch 2 的同时，还购买了《马力欧赛车 世界》（Mario Kart World），要么通过 Switch 2 捆绑包购买，要么以独立于主机的实体游戏形式购买。

今年 6 月，美国排名第二的任天堂平台游戏是《赛博朋克 2077》，第三是《符文工房 龙之天地》，而《塞尔达传说 王国之泪》和《塞尔达传说 旷野之息》分列第四、第五。