特斯拉声称其已生产出新款“更实惠”电动汽车的“首批车型”，预计该车型将是 Model 3 和 Model Y 的精简版。

特斯拉今天发布了2025 年第二季度的财务业绩，并表示已于 6 月份生产了“首批更实惠车型”：

我们将继续扩大我们的汽车供应，包括 6 月份首次下线一款更实惠的车型，并计划于 2025 年下半年实现量产。

特斯拉社区对特斯拉即将推出的“经济型”汽车感到困惑，因为首席执行官埃隆·马斯克去年错误地否认了有关特斯拉“25000 美元”电动汽车车型被取消的报道。

事实是，马斯克在 2024 年初取消了特斯拉正在研发的两款廉价汽车，通常被称为“25000 美元特斯拉”。这些车型的代号为 NV91 和 NV92，它们基于特斯拉目前为 Cybercab 预留的新汽车平台。

相反，马斯克注意到，由于公司面临需求问题，特斯拉的 Model 3 和 Model Y 生产线开始未得到充分利用。因此，特斯拉取消了基于新平台的汽车项目，并决定使用相同的生产线在 Model 3/Y 平台上生产新车。

最近几周，有人在特斯拉位于加州的工厂周围发现了一款略带伪装的原型车，其外形与 Model Y 几乎一模一样。

该车预计将是“精简版” Model Y，其用料、功能更少，而且可能体积略小。据传起价约为 35000 美元。