互联网的尽头是广告，而YouTube也再次印证了这句预言。

据该全球视频平台巨头的母公司Alphabet于近日发布的25年二季度财报显示，统计期内，YouTube广告收入同比增长13%，达到98亿美元，略高于分析师此前预期的96亿美元。

这一增长离不开YouTube在电视大屏端的强势表现。尼尔森数据指出，截至今年4月，YouTube已连续三个月成为美国电视端观看时长占比最高的平台，达到12.4%；最新数据则显示，这一比例在6月上升至约12.8%。越来越多观众正将YouTube视为“电视”来使用，而广告主也顺势跟进。

鉴于YouTube在广告业务上的成功，HBO Max、Amazon Prime Video 等竞争对手也纷纷加强广告策略，通过增加广告投放来推动增长。与此同时，Netflix在财报电话会议中表示，计划在年内实现广告收入翻倍。尽管Netflix尚未披露具体营收数字，但分析机构估算其当前广告收入约为30亿美元，仍远不及YouTube的体量。

Alphabet整体的表现也同样强劲。第二季度公司总营收达964亿美元，同比增长14%；净利润达282亿美元，同比增长19%。在多个业务板块中，广告仍是最关键的增长引擎之一，YouTube更是其中的核心。