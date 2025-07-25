据外媒报道指出，英特尔在2025年第二季度财报中确认，公司将在全年裁减约2.4万名“核心员工”，将核心员工总数从2024年底的9.95万人缩减至年底的约7.5万人，比例达到约四分之一。这一决定由今年3月上任的新任CEO陈立武（Lip-Bu Tan）主导，标志着这家芯片巨头近年来最为激进的一次组织重塑。陈立武表示，英特尔过去在产能扩张上“过度冒进”，未与实际需求挂钩，导致资源浪费和组织分散，公司将转向更为审慎、按需建设的策略。

此次重组不仅涉及裁员，也伴随多地项目的收缩或取消。英特尔已宣布取消在德国和波兰的投资计划，其中德国原计划建设“超级晶圆厂”，波兰则拟设组装与测试中心，两个项目原本预计雇佣超5000人。尽管如此，波兰现有的研发设施仍将保留。与此同时，公司将在哥斯达黎加关闭组装测试业务，并将相关职能整合至越南的大型工厂，但仍保留约2000名工程与管理岗位员工。在美国，英特尔也宣布将放缓俄亥俄州新工厂的建设节奏，强调支出需与市场需求相匹配。

虽然今年早些时候英特尔曾表示“尚未设定裁员目标”，但如今公司已完成大部分裁员行动，并确认核心员工将削减15%。本季度财报显示，英特尔实现营收129亿美元，同比持平，但净亏损高达29亿美元，其中与裁员与结构调整相关的费用达19亿美元。分业务来看，数据中心营收同比增长4%至39亿美元，PC芯片下降3%至79亿美元，代工业务增长3%至44亿美元。

在技术和产品层面，陈立武宣布将亲自审批所有重大芯片设计，并加快新一代芯片的研发节奏。“Panther Lake”芯片将于年底前开始出货，后续的“Nova Lake”预计在2026年底推出，而此前因定价偏高未能广泛推广的“Lunar Lake”也将在下季度加速量产。此外，英特尔将在下季度公布数据中心业务的新负责人，并在未来数月内披露公司面向AI的全栈解决方案战略。

尽管英特尔面临转型阵痛与持续亏损，但此次裁员与重组被视为公司自上而下重构战略、调整组织、重新聚焦核心业务的一次重大尝试。在半导体行业快速变化与AI竞争加剧的背景下，陈立武的这一轮“瘦身改革”或将成为英特尔能否重回增长轨道的关键节点。