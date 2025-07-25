据彭博社、路透社报道，京东集团正考虑以 22 亿欧元收购德国电商公司 Ceconomy。

当地时间周四，Ceconomy 确认正在与京东集团就潜在收购事宜进行深入谈判。彭博社称，京东即将就是否收购 Ceconomy 做出决定。若交易达成，其估值约为 22 亿欧元。

作为电子连锁品牌 MediaMarkt 和 Saturn 的母公司，Ceconomy 在声明中表示：“确认正在进行深入谈判，但尚未签署任何有法律约束力的协议，也不确定是否会提出收购要约。”

Ceconomy 的主要股东——凯勒哈尔斯（Kellerhals）家族（通过其金融工具 Convergenta 持有近 30% 股份，为最大个人股东）与杜伊斯堡家族控股公司汉尼尔（Haniel，持有约 17% 股份）未立即置评；较小股东梅里迪安（Meridian）、贝赛姆（Beisheim）和弗伦奈特（Freenet，FNTGn.DE）均拒绝评论。

路透社认为，对于京东而言，收购 Ceconomy 的核心价值在于可获得 MediaMarkt 和 Saturn 的欧洲业务网络：二者拥有欧洲最大的电子商品在线商店之一，以及覆盖多个欧洲国家的约 1000 家线下门店，员工总数约 5 万人。Ceconomy 2023/24 财年销售额为 224 亿欧元，其中在线业务贡献 51 亿欧元。

此外，京东去年曾考虑收购英国电子零售商 Currys，但谈判未取得实际结果。当时京东的核心诉求是通过 Currys 的门店和仓库网络推进欧洲扩张，而 Ceconomy 在欧洲大陆拥有类似的线下网络，这也是其成为京东谈判对象的关键原因。