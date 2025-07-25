微软日前发布博文，针对公司近期宣布裁员 9000 人，首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）解释了裁员原因，并强调公司仍在持续增长和投资。

微软于今年 6 月宣布裁员 9000 人，是自 2023 年初以来该公司最大的一次裁员。在最新博文中，纳德拉回应内容如下：

裁员是我们做出的最艰难决定，也是根据当前公司发展不得不做出的调整。 这些离职的员工，很多都是非常优秀的人才，是朋友、导师以及关键贡献者。 身处当前时代，充满了不确定因素。从每一个客观指标来看，微软都在蓬勃发展，我们的市场表现、战略定位和增长都在向上和向右发展，我们的投资规模也超过此前任何时期。 在微软的发展过程中，也出现了一些矛盾的地方，微软的人才专业技能正在得到前所未有的认可和奖励，但我们依然无法避免裁员。 其中一个主要原因是，微软的发展轨迹注定不会是线性的，而是动态的，有时不协调，而且总是充满挑战。在裁员的另一面，为我们提供了一个新的机会，让我们去塑造、引领，并比以往产生更大的影响。

纳德拉强调，微软目前正处于转型关键期，从传统的软件公司，转型为以“AI 优先”的组织。纳德拉认为，人工智能是下一个重大平台，其规模堪比个人电脑革命。他希望微软能成为帮助客户构造智能体验，而不仅仅是使用微软的工具。

展望未来，微软将专注于三个方面：安全、产品质量和 AI 转型。纳德拉最后鼓励员工保持专注和灵活性，他说：“我们必须愿意重新学习和再次学习。”