人工智能正在以更加迅猛的势头渗入到各行各业中，而这一势头也正于全球范围内得到体验。但相比于这一技术还能发展多块，它能否进一步更好发展也正成为一个日益引起关注的方向。

日前，在于上海举办的世界人工智能大会的人工智能标准化国际合作论坛上，来自海内外组织、政府、高校、研究机构以及领军企业的多位嘉宾，围绕人工智能领域的技术标准制定、伦理治理、全球协作等议题展开深度对话，并就如何达成具备全球共识的AI标准化框架进行了进一步的探索。

与会期间，国际标准化组织(ISO)主席曹诚焕、国际电信联盟电信标准化局副局长比莱尔·贾穆西(Bilel Jamoussi)分别以“国际人工智能标准：构建信任推动创新，共创美好世界”“人工智能合作与标准化”为题作主旨演讲，强调国际标准对人工智能有序发展至关重要，通过驱动人工智能创新、防范风险、服务可持续发展等方面积极发挥作用，未来将持续推进包容、普惠、负责任的AI标准体系建设，致力于让发展中国家更有效、公平地参与到人工智能国际标准制定和推广中。

此外，在“国际人工智能标准与产业应用合作”圆桌对话中，与会嘉宾一致认同，在人工智能迅猛发展的当下，全球人工智能产业对统一规范与协同合作的需求愈发迫切，明晰人工智能国际标准的发展路径、促进不同国家和地区在人工智能工业领域的协同创新与资源共享是促进有序发展的关键。

据悉，除探讨分享外，论坛上还发布了《人工智能科技伦理及科技伦理审查评估》、《人工智能赋能行业应用治理实践指南》、《全球工业人工智能导则》、《智能体协议共建共享联合倡议》、《促进金融机构与人工智能协同发展倡议书》、《人工智能赋能可持续发展十大卓越案例》等一系列重要成果，推动构建人工智能有序发展生态体系，为人工智能赋能全行业高质量发展提供范式。