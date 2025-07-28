阿里云创始人王坚近日在同彭博社的一场采访对话中表示，自ChatGPT发布以来引发的AI热潮中，约九成的技术和应用或将在五到十年内消失。他指出，这是因为这些内容“并不代表这项技术的本质”。

“现在人们谈论的AI里，可能有90%最终都会消失，”王坚在采访中说，“因为它们并不是真正体现这项技术本质的东西。”不过，他也强调，这并非坏事，反而推动了人们对AI本质的进一步探索。

在王坚看来，OpenAI将AI推向主流，虽然激发了公众对于聊天机器人的想象力，但也带来了一种“偏差”——一种对于AI能力的片面理解。他指出，AI的应用远不止聊天机器人，而是有更广阔的潜力等待开发。真正推动AI走向下一阶段的关键，是摆脱热闹、回归本质，从更具创造性的角度思考应用。

在采访中，王坚对硅谷当前的发展路径提出了一些看法。他认为，像OpenAI和Meta这样“花大钱”高薪招聘工程师的方式，并不是通向AI创新的正确路径。王坚指出，像OpenAI和Meta这样“花大钱”高薪招聘工程师的方式，并不是通向AI创新的正确路径。

“硅谷所发生的事情，并不是胜出的方式，”他说，“真正的关键在于创新。在创新的早期阶段，问题从来不是‘有没有人才’，而是能否找到‘合适的人’。不一定非要最贵的人。”