在 2025 世界人工智能大会（WAIC）上，加拿大计算机学家和心理学家、多伦多大学教授、2024 年诺贝尔奖得主、2018 年图灵奖获得者杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）出席大会并发表主题演讲。

在大会上，他提出了一个深刻但引人警醒的比喻：当前人类对待人工智能的方式，就如同把一只幼虎当作宠物饲养：“如果你把它养大，必须确保它不会把你给‘杀掉’”。

辛顿回顾了人工智能发展以来的两大范式：一种强调逻辑推理与符号操作，另一种基于神经网络与生物结构。他指出，未来 AI 程序可能因具有更多控制欲望而试图掌握人类。因此，“简单关闭 AI 并不现实”——与其抗拒它，不如把它“训练”得合宜，确保它不会伤害人类。

他强调：“人类知识的传递方式效率有限，而数字计算在能源低廉的情况下具备巨大发展潜力。”软件的存在比物理硬件更可长久保存与传播，这使得围绕 AI 构建安全机制尤为重要。

针对全球应对 AI 潜在威胁的问题，辛顿呼吁国际社会协同合作。他认为，虽然各国对防范 AI 在网络攻击、操控舆论、致命武器等方面的风险存在利益冲突，但若有国家研发出防止 AI 操纵世界的方法，极有可能愿意将相关成果共享给其他国家。他呼吁建立跨国合作机制，共同把握 AI 安全的“红线”。

辛顿特别指出，AI 在医疗、教育、气候变化等领域有不可替代的价值，而单纯禁用 AI 不现实。他建议：“各国应自主研发人工智能，并同步共享有关‘确保 AI 良性发展的研究成果’。”通过集体协作，我们才能真正让 AI 成为人类的助力，而非潜在威胁。