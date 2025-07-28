特斯拉高管在加州举办的“X Takeover”活动中，透露了备受期待的 Roadster 项目的重要信息，证实了此前关于埃隆·马斯克（Elon Musk）相关推文的一些猜测。

马斯克曾透露，他参加了在加州霍桑的特斯拉设计工作室的会议，该工作室紧邻 SpaceX 总部。他还提到，特斯拉将在 2025 年底进行一场“极其震撼的演示”，但并未透露该演示属于什么项目。

特斯拉动力总成高级副总裁拉尔斯·莫拉维（Lars Moravy）在活动中确认了外界的猜测，明确表示 Roadster 项目正在开发中。他提到：“Roadster 肯定在开发中。我们在上周日晚上讨论了这个项目，并且正在为一场超级酷炫的演示做准备。这将令人惊叹不已。我们上周向埃隆展示了一些我们正在研发的技术，他对此有点兴奋。”

Roadster 项目已经经历了漫长的开发周期，并多次遭遇延迟。特斯拉曾表示，由于新冠疫情的影响，部分项目进度被推迟，同时公司目前的重点是那些能够造福人类的项目。尽管如此，许多消费者已经等待这款车型很长时间了，其中一些人是通过特斯拉的推荐计划获得了购买资格，还有人已经支付了 5 万美元的定金。

据悉，特斯拉计划为 Roadster 配备一些非常先进的技术，包括与 SpaceX 合作开发的悬浮功能，以及能够在 1.1 秒内完成 0-60 英里 / 小时加速的高性能配置。从目前的情况来看，这些技术很可能是马斯克上周提到的震撼演示的一部分。