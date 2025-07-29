随着英国《在线安全法案》生效，一些用户通过《死亡搁浅 2》的拍照模式，绕过了 Discord 等平台的年龄验证检查。具体来说，用户通过启动《死亡搁浅 2》拍摄主角 Sam Porter Bridges 的照片，可以欺骗 Discord 的年龄验证系统。

《在线安全法案》自 7 月 25 日起全面实施，要求在访问成人内容时进行年龄验证。在法案完全生效之前，Discord 已于 2025 年 4 月开始在英国和欧洲部分地区进行年龄验证测试。

该验证系统名为 K-id，通过面部扫描或身份证扫描验证用户身份，并在验证完成后删除所有相关照片和文件。

不过，部分用户对该系统的隐私问题表示担忧，认为收集的个人数据可能会泄露。

Discord 声明不会永久保存用户的身份信息，不过一些用户内心仍有疑虑，并找到了绕过年龄验证的办法。根据 PC Gamer 的报道，X 用户 Dany Sterkhov 发现，通过《死亡搁浅》的拍照模式，用户能够绕过 K-id 验证，恢复访问 Discord 的成人内容。

用户只需通过“拍照模式”拍摄 Sam Porter Bridges 的照片，并按提示操作（如开闭 Sam 的嘴巴）来完成验证。由于 Discord 的系统不存储用于验证的照片数据，因此无法查明哪些用户使用了 Sam 的面部照片来绕过验证。

另一位 X 用户 GimmeBoss 表示，自己用《死亡搁浅 2》也可以通过同样的方式通过 K-id 验证。这一验证方式引发了隐私保护者和批评者的不满，其认为英国的《在线安全法案》过于严苛，并对年龄验证服务商的安全性提出了质疑。