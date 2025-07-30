据彭博社援引多位知情人士消息指出，大模型公司Anthropic正接近完成一笔规模在30亿至50亿美元之间的新一轮融资，交易完成后估值或将达到1700亿美元，较今年3月的615亿美元翻近三倍。

本轮融资由投资机构Iconiq Capital领投，拟出资约10亿美元。Amazon、Lightspeed Venture Partners、Menlo Ventures和Alkeon Capital Management等现有或潜在投资方也在参与洽谈。此外，QIA（卡塔尔主权财富基金）与GIC（新加坡政府投资机构）亦在接触中。

Anthropic由OpenAI前员工于2021年创办，自称致力于构建“安全可靠的大语言模型”。公司此前在3月完成由Lightspeed领投的35亿美元融资，估值为615亿美元。

据报道，随着新一轮融资推进，Anthropic的业务收入迅速增长。其年化经常性收入（ARR）在7月已从40亿美元升至约50亿美元，预计到年底可达到90亿美元。在大模型开发竞争加剧、算力投入不断上升的背景下，资金需求仍在持续扩大。

融资过程中，公司也在内部讨论资金来源的筛选标准。CEO Dario Amodei在一封员工备忘录中提到，尽管团队对部分主权财富基金的背景有所顾虑，但在当前资本密集型发展的阶段，保持理想化筛选“并不现实”。他写道：“‘坏人不应从我们的成功中受益’是个正确的想法，但很难成为商业决策的依据。”

据悉，相关融资细节仍在敲定中，不排除引入第二家领投机构的可能性。Anthropic、Iconiq、Amazon、Lightspeed、Menlo Ventures及GIC等均未对此发表评论。

在快速推进融资的同时，Anthropic正加速与OpenAI和马斯克旗下的xAI展开正面竞争。后两者今年亦先后获得大额融资。目前，OpenAI估值约为3000亿美元，xAI正寻求高达2000亿美元的估值。