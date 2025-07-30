据悉，谷歌已宣布在英国启用“AI 模式”（AI Mode），允许用户直接在搜索页面中提问复杂问题，由AI生成整合后的回答，而非仅展示传统链接列表。

这一功能此前已于5月在美国率先上线，目前在英国作为测试选项出现在桌面端搜索页面及Android、iOS版Google App中。用户在搜索结果页中切换至“AI 模式”标签后，可以通过文本、语音或图像输入问题，并就旅行计划、产品比较、知识科普等主题获得结构化回复。

“AI 模式”基于谷歌自研的Gemini 2.5模型，具备多轮追问、多模态输入等能力。谷歌表示，用户在使用该功能时倾向于提出比以往更长、更复杂的问题。系统会将问题自动拆解为多个子查询，并在网页中检索和整合相关内容，给出更完整的答案。

AI模式中也已整合此前测试的“Project Mariner”功能，具备执行类操作的能力，例如浏览网页、订票或比价等。同时，该功能也开始支持接入用户过往搜索记录，并允许用户选择是否关联Gmail等其他谷歌服务，以提升个性化推荐效果。

目前，“AI 模式”仍是可选功能，谷歌未说明下一步将在何时在哪些国家继续推广。谷歌方面表示，该功能不会取代传统搜索页面，而是作为补充选项，帮助用户更高效获取信息。