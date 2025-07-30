摩根大通（JPMorgan）最新发布的市场研究报告显示，苹果计划于 2026 年 9 月推出其首款折叠屏 iPhone，该机属于 iPhone 18 系列。

iPhone 17 系列在功能升级方面可能较为有限，这使得投资者的目光更多地聚焦于苹果 2026 年的产品发布计划。据摩根大通预测，苹果首款折叠屏 iPhone 的定价将高达 1999 美元（约 14350 元人民币），并有望为苹果创造一个价值 650 亿美元的市场机遇，中期每股收益或将实现高个位数百分比的增长。

摩根大通预计到 2028 年，折叠屏 iPhone 的销量将达到约 4500 万部。其中，2027 年的销量预计在低千万级别，而 2025 年全球折叠屏智能手机的总销量约为 1900 万部。苹果作为行业巨头，其首款折叠屏 iPhone 的推出无疑将对整个折叠屏手机市场产生显著推动作用。

在产品配置方面，消息称苹果首款折叠屏 iPhone 将配备一款 7.8 英寸的内屏，几乎看不到折痕，同时配备一块 5.5 英寸的外屏。此外，该手机还将采用钛金属机身、耐用的液态金属铰链、两颗后置摄像头，并且将采用 Touch ID 指纹识别技术，而非目前 iPhone 所使用的面部识别（Face ID）技术。