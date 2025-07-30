据路透社报道，韩国电池制造商 LG 新能源（LG Energy Solution）已与特斯拉签署了一份价值 43 亿美元的合同，为后者储能系统供应磷酸铁锂（LFP）电池。报道称，LG 新能源将从其美国工厂为特斯拉供应磷酸铁锂电池。LG 新能源的客户包括特斯拉和通用汽车。

LG 新能源在周三早些时候表示，已签署一份价值 43 亿美元、为期三年的全球磷酸铁锂电池供应合同，但并未披露客户身份。LG 新能源也未说明这些磷酸铁锂电池将用于汽车还是储能系统。

LG 新能源在回应路透社时表示：“根据协议，我们受到保密义务的限制，无法披露客户身份。”

在此之前，三星也与特斯拉达成了一份价值 165 亿美元的芯片代工协议。三星一开始也没有披露客户身份，但后来被证实是特斯拉。

LG 新能源的这份磷酸铁锂电池供应合同的期限为 2027 年 8 月至 2030 年 7 月。LG 新能源表示，合同中包含一项可选条款，可将协议期限最多延长 7 年，并根据与客户的协商增加供应量。

目前，LG 新能源是美国为数不多的磷酸铁锂电池制造商之一，该公司已于今年 5 月在其密歇根工厂启动了磷酸铁锂电池的生产。这一电池技术长期由其中国对手主导，但中国电池公司在美国市场的业务不多。