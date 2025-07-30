【2025年7月，上海】国际科技创新服务平台TechNode动点科技正式与总部位于哈萨克斯坦的企业服务机构Growth Vision Pro发起的汗腾格里中亚创新中心（Khan Tengri Innovation Hub）签署合作备忘录（MoU），双方将在创新创业生态、市场准入、媒体传播等多领域展开协作，致力于打造连接中国与中亚的科技交流新桥梁。

汗腾格里中亚创新中心近期在上海张江科学城正式揭幕。作为首个专注于连接中亚与中国科技生态的专业平台，该中心由哈萨克斯坦数字发展、创新与航天工业部支持，联合Astana Hub、IT Park Uzbekistan等区域领先科技园共同推动。中心不仅面向中亚初创企业进入中国市场，也支持中国企业通过“中间走廊”实现向中亚、中东等更广阔市场的“软着陆”。

根据双方签署的合作备忘录，TechNode动点科技与汗腾格里中亚创新中心将围绕创新生态搭建、市场准入支持与品牌传播等方向展开协作。双方将通过联合活动、内容合作以及资源对接，推动中亚与中国初创企业在更紧密的互动中实现技术交流与商业落地，共同搭建起连接欧亚创新网络的新通道。

“我们非常高兴能与汗腾格里中亚创新中心建立长期合作关系。” TechNode动点科技创始人兼CEO卢刚博士表示，“中亚市场正展现出强劲的技术创新动能和国际化潜力，我们希望通过自身在科技媒体与跨境创新资源方面的积累，为中亚与中国科技界搭建起更高效、更务实的连接通道。”

作为一家立足中国、面向全球的科技创新平台，TechNode动点科技将继续发挥在内容传播、国际活动与科技生态连接方面的优势，推动更多具备成长潜力的项目实现跨区域落地与发展。

这一合作不仅将为中亚创新企业提供更具系统性的中国市场路径，也为中国科技公司探索欧亚腹地打开了新的通道。未来，双方将继续在内容共创、生态互动与资源联动等方面深化协作，推动更多可能的合作形式逐步展开。