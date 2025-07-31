京东集团今日在港交所发布公告称，决定通过全资间接附属公司 JINGDONG Holding Germany GmbH 向欧洲消费电子产品零售商 MediaMarkt 及 Saturn 的母公司 CECONOMY AG 所有股东作出自愿公开收购要约，以每股 4.60 欧元的现金对价收购 CECONOMY 的所有已发行及流通的不记名股份，并建立战略投资伙伴关系。

据悉，此次收购要约对 Ceconomy 的估值为 22.3 亿欧元。京东表示，其子公司已就此次收购要约与 Ceconomy 签署投资协议。交易完成后，Ceconomy 最大股东集团的持股比例将从 29% 降至 25%。

公告称，Ceconomy 是欧洲消费电子产品零售业的领导者。其主要品牌 MediaMarkt 及 Saturn 经营全渠道零售业务，将强大的电商业务与遍布 11 个国家的逾 1000 间零售门店相结合。

根据战略投资协议，京东将推动 Ceconomy 加快其向欧洲领先的全渠道消费电子产品平台转型。作为战略规划的一部分，Ceconomy 将在欧洲保持独立运营，拥有当地独立技术构架，且无计划对人员、员工协议及办公地点进行调整。Ceconomy 的监事会与管理委员会全力支持此次公开收购要约。

对于京东而言，收购 Ceconomy 的核心价值在于可获得 MediaMarkt 和 Saturn 的欧洲业务网络：二者拥有欧洲最大的电子商品在线商店之一，以及覆盖多个欧洲国家的约 1000 家线下门店，员工总数约 5 万人。Ceconomy 2023/24 财年销售额为 224 亿欧元，其中在线业务贡献 51 亿欧元。