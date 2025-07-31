据 TechCrunch 报道，安全研究员 BobDaHacker 近日公布了成人用品制造商 Lovense 的高危安全漏洞，可远程控制玩具造成实质性危害。

BobDaHacker 表示，他在 3 月时发现了这家公司的系统存在安全漏洞，随后他通过 HackerOne 平台反馈漏洞后得到了 3000 美元的奖励。

但 Lovense 后续表示，他们需要 14 个月才能修复这些漏洞。研究员并不认可这个说法，因此他按照行业惯例（90 天披露原则），在漏洞提交满 90 天后，将该公司的高危级别安全漏洞细节完全公开。

这个漏洞的具体运作方式如下：