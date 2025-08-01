苹果今日公布了第三财季财报，营收同比大幅增长 10%，远超华尔街预期。

苹果 CEO 蒂姆·库克在财报电话会议上透露了诸多有趣信息，明确表达了苹果在 AI 领域的雄心，他表示公司正在“大幅增加”AI 投资，并对能“加速技术路线图”的并购持开放态度。

库克还表示，“我们在更加个性化的 Siri（开发）方面取得了良好进展，正如我们之前所说，我们预计明年发布这些功能。”

库克在接受 CNBC 采访谈到 AI 时表示：“我们正在大幅增加我们的投资，我们正将其内置到我们的设备、平台和整个公司中。”

库克透露，苹果 2025 年迄今为止已收购“大约 7 家公司”，但“没有一起是金额巨大的”。对于并购策略，他明确说：“我们对能加速我们技术路线图的并购持开放态度。”

此外，库克高度评价 AI 的价值，称其为“我们一生当中最深远的技术之一”。

目前苹果 AI 发展已经来到关键节点。尽管 Apple Intelligence 早已发布，但苹果承诺的多种功能或多或少出现了延期，例如“个性化 Siri”功能。科技界普遍认为，苹果要赶上 OpenAI、Google 等公司的 AI 产出，仍有不小差距。

关于 AI 发展路径，有传言称苹果正考虑与 Anthropic 或 OpenAI 合作，开发基于大语言模型（LLM）的 Siri 助手，而非完全依赖自主技术，但截至目前尚未达成任何合作。

对于并购，业界认为苹果应该考虑收购当前估值 140 亿美元的 Perplexity。若收购完成有望成为苹果史上最大规模的并购交易。