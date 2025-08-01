是的，你没看错。

尽管电动滑板车在国内并不算一项多么大众化的交通出行工具，但在海外，它的用户群并不算小。并且，甚至会有一些厂家去尝试探索这一交通工具的极限。

在近期的一份报道中，笔者注意到，有家名叫Rage Mechanics的法国公司正在生产（以及销售）一款追求极限速度的电动滑板车。而作为这款车的亮点之一，根据官方介绍，它的最高时速可达173公里/小时。同时，其零百公里加速也仅需4.5秒。

据悉，这款名为RM-X的电动滑板车包含两个25000W的电机（共计50000W的输出功率），总质量55KG。Rage Mechanics表示，这是世界上最快的电动滑板车（于24年9月打破了相应的世界速度纪录），并特别强调这是“法国制造（MADE IN FRANCE）”。

续航方面，RM-X采用了80V/49.5Ah规格的锂电池，电芯为Molicel P45B。不过，RM-X并未标注其续航里程（虽然这个数据对它来说也不是那么重要）。

售价方面，根据官方介绍，RM-X的起售价为2.28万欧元（含税），通过官方可正常下单（但并未透露配送时间）。值得一提的是，RM-X的销售页面也包含评论板块，但目前尚未有任何评论。