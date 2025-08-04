你是否曾经从手机屏幕前抬头，突然意识到自己刚才什么都没在想？，这并非记忆断片，也不是走神，而是神经科学家所称的“大脑空白”（mind blanking）状态。这种状态是指人在清醒时，意识活动短暂停止，脑中完全没有任何思绪。最新研究显示，这一现象比人们想象的更为普遍，可能占据清醒时间的 5% 至 20%。

法国国家健康与医学研究院及巴黎脑研究所的神经科学家托马斯·安德里永（Thomas Andrillon）表示：“对某些人来说，这就像大脑中的一个小故障，突然之间，什么都没有了，而不是那种‘我是不是忘了什么’的感觉。”他指出，人们通常在被问及“你刚才在想什么？”时，才意识到自己刚经历了大脑空白。

安德里永团队在最新发表于《认知科学趋势》（Trends in Cognitive Sciences）7 月刊的研究中，使用脑电图（EEG）技术追踪参与者在注意力波动时的脑部活动。实验中，受试者需在屏幕上快速闪现的数字出现时按键，唯独跳过数字“3”。研究人员每隔一分钟随机打断任务，询问他们当下在想什么，并记录是专注、走神还是大脑空白。走神是指人们的思绪漂移到与当前任务无关的事情上，而大脑空白则是指完全没有思绪。

由于大多数数字都需要反应，人们在看到数字 3 时往往会错误地按下按钮。结果显示，当参与者走神时，他们按下按钮的速度更快。出现大脑空白时，参与者反应明显变慢；而脑电图数据表明，此时大脑整体活动节奏放缓，连接性发生特定变化，与走神状态截然不同。安德里永解释说：“脑电图就像隔着墙听声音，只能判断里面是安静还是喧闹，但无法确定具体是谁在说话。”

为进一步确定大脑具体区域，研究团队借助功能性磁共振成像（fMRI）。比利时列日大学 GIGA 研究所-CRC 人类影像中心的阿西娜·德梅尔齐（Athena Demertzi）领导了 fMRI 实验。在无特定任务的静息状态下，研究人员定期询问受试者的想法，结果发现，当他们报告大脑空白时，脑区之间呈现出“过度同步”的全局活动模式，这与深度睡眠中的脑波特征高度相似。

“我们认为，大脑空白可能是大脑活动被轻微推向同步化的一侧，足以扰乱意识的平衡，从而进入空白状态。”安德里永解释。德梅尔齐进一步指出，这种现象或许是大脑在清醒时的一次“微重启”，类似于“给自己几分钟冷静一下”。她的实验室初步研究发现，睡眠不足的人出现大脑空白的次数更多，这也支持这一假设。

深度睡眠（慢波睡眠）被认为是大脑执行“清理工作”的关键阶段：清除代谢废物，为大脑降温，节省能量，并在一天的脑力活动后帮助大脑恢复。安德里永与德梅尔齐推测，大脑空白可能是这种“维护机制”的清醒版，帮助大脑恢复平衡。

不过，研究人员也强调，大脑空白虽然可能有助于大脑健康，却并不利于任务表现。安德里永表示：“可能存在极少数人从未经历过大脑空白，但总体上，这是极其普遍的现象。”由于其瞬时性和无意识性，检测大脑空白仍是神经科学研究的挑战之一。“这可能需要被打断，”安德里永说，“才能意识到，‘哦，原来我什么都没想。’”