据外媒报道，在近日的财报电话会议上，亚马逊CEO安迪·贾西（Andy Jassy）透露，公司正探索在新一代语音助手Alexa Plus中引入广告的可能性。这一助手基于生成式人工智能，具备更强的多轮对话能力，目前正处于早期测试阶段。

贾西表示，随着用户与Alexa Plus的互动频率增加，广告可作为“帮助用户发现信息和推动营收的手段”嵌入其中。与此同时，他也暗示，未来Alexa Plus可能会推出高阶付费版本，“在功能持续增强的前提下，订阅层级可能会有所扩展”。

目前，Alexa Plus对Prime会员免费开放，非会员需支付每月19.99美元的订阅费用。但由于亚马逊Prime的月费为15美元，并包含更多服务内容，Alexa Plus的独立定价策略是否具有吸引力仍存疑。

事实上，Alexa所属的“设备与服务”部门近年来一直被认为盈利能力不足。广告被视为提升其商业化能力的直接路径，尤其是在已有的Echo设备上，广告已通过全屏推送和“顺带一提（By the way）”等功能实现导购与曝光。

亚马逊早在2022年就推出了“Customers Ask Alexa”项目，允许品牌商提交答案，用于回应用户提出的特定问题。这类“赞助式回应”可能也将成为Alexa Plus广告系统的一部分。

尽管Alexa Plus目前尚未开始展示广告内容，但随着正式版的逐步推出，其商业化方向已逐渐显现。未来是否会提供无广告的高阶订阅版本，仍有待官方进一步明确。