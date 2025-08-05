面对销量持续承压，奔驰正计划展开其历史上最大规模的产品更新攻势。根据外媒援引的相关投资者文件，这家德国豪华汽车制造商将在26年推出至少18款新车型，覆盖从入门级到旗舰级的多个细分市场。

资料显示，奔驰24年销量同比下降3%，而25年上半年相较去年同期再次下滑6.2%。为扭转局面，奔驰正在加快新车发布节奏。2026年起的新一轮产品攻势中，已亮相的CLA猎装版燃油与电动版本虽计入其内，但车型总数仍不低于18款。

从产品分布来看，奔驰将在明年于入门级市场推出一款全新燃油车及两款电动车，外界推测可能是下一代GLA与GLB。C级与GLC所在的“核心”级别则将迎来中期改款的燃油版本，并首次加入纯电车型。旗舰“顶级”产品线计划推出四款燃油/柴油车型与五款纯电车型，包括S级和EQS的中期更新。其中S级的改款将是一次“重投”，CEO康林松（Ola Källenius）称该项目“投入远超以往的中期改款标准”。

除了常规换代车型，奔驰也计划扩充新产品阵容。例如将推出一款“小G”（Little G），作为G级越野车的紧凑型电动衍生版本。此外，GLA和GLB的下一代也将提供电动版本。

AMG子品牌方面，26年将推出首批独立开发的高性能电动车，GT XX概念车所预示的电动超跑及对应SUV车型均在计划中。同时，一款全新大排量V8发动机正在研发中，预计将在27年正式发布，并将服役至2030年中期。

至于27年，奔驰规划的产品数量也将保持高位。届时将有一款入门级燃油车、两款“核心”级别燃油车，以及五款“顶级”燃油车型同步推出。在电动车方面，该年预计将新增一款核心级别的非内燃机车型，以及五款零排放车型。

关于AMG性能车产品的未来尚不明确。奔驰已明确C63中期改款不会恢复V8引擎，C63和C43或将被六缸版本C53取代。CLE63 Coupe/Cabriolet是否继续搭载V8动力，目前仍未确定。

此外，奔驰正逐步放弃EQ系列车型强调空气动力学的设计语言，计划实现内燃机车型与电动车在造型上的视觉统一。

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