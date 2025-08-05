特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在 X 上表示，很快司机就能在驾驶时玩视频游戏，这一“疯狂”功能最快将在 3 至 6 个月内上线，前提是获得所在地监管机构的批准。

X 上流传的一段视频显示，一位车主在 Cybertruck 中启用 FSD 功能的同时，正在玩《侠盗猎车手》。马斯克在评论该视频时表示：“大概 3 到 6 个月后可以实现，具体取决于所在城市和州的监管批准。”

尽管这一功能听起来令人兴奋，但当前 FSD 尚未被官方认定为“完全自动驾驶”系统。特斯拉方面也多次强调，尽管 FSD 功能越来越完善，驾驶责任依然在车主本人，必须随时准备接管车辆。

特斯拉过去几年在自动驾驶技术方面持续发力，通过不断优化硬件架构、大量收集真实驾驶数据并迭代算法，FSD 系统在准确性和复杂场景应对能力上取得了显著进步。

今年 6 月 22 日，特斯拉已在得州奥斯汀推出首个 Robotaxi 服务平台。乘客可乘坐无人驾驶的 Model Y 出行。尽管驾驶席无人，但副驾驶位置设有“安全监督员”（Safety Monitor）以应对紧急情况。

上周，特斯拉又将该服务扩展至加州湾区。不过出于安全考虑，目前该地区 Robotaxi 的“安全监督员”坐在驾驶席。

马斯克始终对特斯拉的自动驾驶技术持极为乐观的态度。过去几年，他多次宣称“年底前将实现自动驾驶”，但最终未能如期落地，这使外界对他给出的时间表一直持怀疑态度。

不过，随着 Robotaxi 平台的正式上线，以及 FSD 功能的不断进步，特斯拉确实正在朝着“真正无人驾驶”的目标稳步推进。马斯克上面提到的“边开车边玩游戏”虽然目前仍需监管放行，但显然已经不再是遥不可及的科幻场景。