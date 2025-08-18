在特斯拉首席执行官埃隆·马斯克去年突然解散整个充电部门后，一家名为 Hubber 的新公司应运而生。Hubber 的创始人凭借在特斯拉超级充电站建设方面的丰富经验，致力于解决城市出租车和其他商用车辆缺乏高速充电设施的问题。

特斯拉去年的这一决定引发了行业内的诸多疑问，同时也促使许多公司开始从这支全球顶尖的电动汽车充电团队中抢夺人才。而哈利·福克斯（Harry Fox）、康纳·塞尔伍德（Connor Selwood）和休·莱基（Hugh Leckie）三位曾在特斯拉共事的成员，选择携手创业。他们曾在英国和爱尔兰共同负责 100 个超级充电站、总计 1200 个充电桩的部署工作。在特斯拉超级充电团队经历重组后，他们决定开启自己的新事业。

Hubber 定位为一种新型电动汽车充电公司，专注于解决“城市充电缺口”问题。该公司自称为“英国领先的城区高功率电动汽车充电专家”，致力于应对能源转型中最为紧迫的制约因素之一：大城市中快速、可靠充电设施的短缺。Hubber“收购并开发城市优质场地，将其打造成大规模充电枢纽，结合深厚的电网接入专业知识以及快速交付复杂基础设施的实操能力”。

在英国城市交通中，出租车和最后一公里配送车辆占据了相当大的比例，这些车辆的使用频率高于通勤车辆，因此需要更频繁地充电。Hubber 表示，出租车的充电频率是私家车的五倍，这意味着它们需要更多地接触快速电动汽车充电设施。而在城市环境中，电动汽车可能无法停在可以充电的地方。许多城市住宅没有车库，尽管伦敦有街边电动汽车充电桩，但尚未普及。因此，便捷的快速充电至关重要。

此外，商用车辆司机的需求与其他通勤者不同。商用车辆司机更看重速度和经济性，他们不介意充电站点离主干道稍远一些，或者不像其他司机那样靠近餐饮或购物场所。

因此，Hubber 正在考虑其他开发商可能会放弃的场地，比如旧仓库或加油站，并研究如何将其转变为高吞吐量充电的理想场所。凭借其联合创始人在特斯拉的经验，Hubber 将购买场地，将其改造成充电设施就绪的地点，提供他们在之前工作中在场地选择过程中所期望的理想场所。

充电枢纽仍可能配备一些便利设施，比如洗手间和自动售货机，这些对于出租车或网约车司机在短暂停车时会很有用。但主要重点仍然是让人们快速进出并重新上路。以下是一个潜在场地的示意图。在这个示例地点，前面有轻型车辆的充电位，后面有为大型最后一公里配送车辆设置的大型充电区域。一个小的遮蔽区域可以提供洗手间和自动售货机，而场地的另一部分则可以专门用于变压器、电池等设备。

Hubber 还着眼于可能到来的自动驾驶未来，届时像 Waymo 这样的无人驾驶网约车可能会有充电的场所。但目前还没有很好的自动驾驶充电解决方案，在可预见的未来，可能仍需要人工协助。

该公司还希望将业务拓展到英国和爱尔兰之外，但目前他们还是专注于本土市场。毕竟，公司才刚刚起步，但 Hubber 刚刚获得的 6000 万英镑投资，无疑是推动项目进展的一大助力。

说到项目，Hubber 的首个设施将于本周开业，时间是 8 月 20 日。该站点位于伦敦南部的森林山，靠近森林山车站。其将设有 12 个电动汽车充电位，配备 3 个 150 千瓦和 3 个 300 千瓦双头充电器。该站点将由 RAW 充电公司运营，其在开业首周将提供免费快速充电服务。