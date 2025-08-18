触摸感应式方向盘按键虽然看起来颇具未来感，但用户对其更多是不满而非赞赏。根据美国一项新的集体诉讼，这些电容式触控按键不仅使用不便，还可能存在安全隐患。

多年前，大众汽车承认触控式方向盘按键是一个错误，并承诺将在未来车型中恢复传统的物理按键。然而，这一决定对于目前仍使用这些过于敏感的控制按键的车主来说并无太大帮助。根据诉讼文件，这些按键过于灵敏，仅需“轻轻一碰”，就可能自动启动自适应巡航控制功能，从而将驾驶员置于危险境地。

此次诉讼主要针对配备电容式按键的大众 ID.4 车型，并提及两名原告，他们表示现在对驾驶自己的车辆“感到恐惧和犹豫”。该集体诉讼还指出，大众汽车未能披露这一所谓的缺陷，也未向客户提供免费的合适修复或更换服务，甚至没有提出向客户进行赔偿。

此外，有指控称大众汽车早已知晓这一问题，因为公司收到了大量客户投诉、内部记录以及经销商反馈的信息。

原告声称大众汽车存在普通法意义上的欺诈隐瞒行为，同时还违反了明示和默示保证条款，并构成不当得利。该诉讼已在新泽西联邦法院提起，并主张大众汽车违反了康涅狄格州和马萨诸塞州的消费者保护法。

尽管大众汽车早在三年前就表示将淘汰电容式方向盘按键，但要等到全新电动车型 ID.2all 上市后，物理方向盘按键才会重新回归。因此，大众可能还需要数年时间才能将其余车型中的触控按键完全淘汰。