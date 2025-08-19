长期以来，电动汽车一直被视为解决全球环境问题的绿色方案。然而，一项新的研究却揭示了一个不为人知的秘密：电动汽车充电站附近可能存在浓度较高的颗粒物。

这项研究由加州大学洛杉矶分校菲尔丁公共卫生学院的研究人员开展。他们对 50 个直流快速充电站进行了检测，并与其他场所进行了对比。研究重点关注的是直径约为人类头发三十分之一的细颗粒物（PM2.5），这类颗粒物可能对人体健康构成威胁。

在洛杉矶，研究发现城市背景环境中的 PM2.5 浓度约为每立方米 7 到 8 微克，而在高速公路或繁忙路口，这一数值会升高到 10 到 11 微克。传统加油站的 PM2.5 浓度约为每立方米 12 微克，而快速充电站的平均浓度则达到了 15 微克，甚至在某些情况下峰值可达 200 微克。

研究人员指出，充电站的最高颗粒物浓度出现在充电站的配电柜附近，但距离配电柜仅几米远时，浓度就会显著下降。他们还提到，距离充电站几百米远的地方，空气污染水平与城市背景水平相比并无明显差异。

加州大学洛杉矶分校的研究员姚元（Yuan Yao，音译）博士表示：“我们的研究结果表明，这些微小颗粒很可能是由于直流快速充电站配电柜周围的颗粒物重新悬浮而产生的。”她解释说，配电柜的作用是将电网中的电能转换为电动汽车所需的直流电，同时柜内还装有风扇以防止过热。这些风扇可能会搅动灰尘和颗粒物，从而使充电站周围的空气变得“污浊”。

迈克尔·杰雷特博士进一步阐述了这些颗粒物的危害：“这些颗粒物非常小，能够深入肺部，甚至进入血液，可能会引发严重的心脏或肺部疾病。”他指出，那些本身患有疾病或对细颗粒物较为敏感的人群，面临更高的健康风险。

尽管存在这样的风险，加州大学洛杉矶分校的环境健康教授朱益芳（Yifang Zhu，音译）表示：“电动汽车相比燃油汽车仍然是一个巨大的进步，我们自己的研究表明，交通电气化能够为所有人净化空气。”她建议，可以通过在配电柜上安装空气过滤器来解决充电站的颗粒物排放问题。

研究人员建议电动汽车司机在充电时尽量留在车内，并保持空调系统运行，或者离开充电站以获取更清洁的空气。