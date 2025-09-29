彭博社马克·古尔曼日前报道称，苹果在 AI 战略上正逐步调整方向。

Apple Intelligence 发布后反响平平后，该公司已在内部测试一款类似 ChatGPT 的聊天机器人应用，代号 Veritas。不过，该应用目前仅用于验证新一代 Siri 技术，并未计划对消费者开放。

去年，苹果在发布会上展示了以系统集成为核心的 AI 功能，例如邮件分类、生成表情符号 Genmoji，以及文本编辑和摘要工具。但当时苹果强调用户不会在意聊天机器人，现在看来苹果略显失策。

尽管苹果后来在 Siri 中集成了 OpenAI 的 ChatGPT，但用户体验并不是很好，用户若想要稍微完整的对话功能，仍需使用独立应用，那为什么不干脆从一开始就直接用 ChatGPT 独立应用呢？

进入 2025 年后，苹果逐渐承认对话式体验的重要性。8 月，有报道称苹果成立了名为“Answers, Knowledge and Information” (AKI) 的新团队，近期又传出公司正在开发一款 AI 驱动的网页搜索工具，更接近 ChatGPT 和 Perplexity 的定位。

古尔曼表示，其工作核心仍是代号为 Project Linwood 的全新 Siri，预计最早将在明年 3 月亮相。

Linwood 将结合外部模型（可能是 Google Gemini）与苹果自研的 Foundation Models (AFM) 技术，支持网页搜索、基于设备和屏幕内容的请求处理，以及完整的语音控制导航。

为测试相关能力，苹果内部开发了 Veritas 聊天机器人应用，员工可以输入查询、获取信息并进行往返对话，操作方式类似 ChatGPT。

此外，该应用还可执行某些任务，如编辑照片或检索用户的个人数据。这与以往基于网页的实验性工具不同，Veritas 是一款完整的独立应用。不过很可惜，苹果并未打算将其推向消费者。

古尔曼认为，如果苹果仅通过 Siri 展示新 AI 技术，可能难以让用户充分感受到进步。Siri 长期以来饱受用户批评，而在竞争对手 ChatGPT、Perplexity 和 Gemini 已被广泛接受的情况下，缺少一款公开的聊天机器人应用可能削弱苹果在生成式 AI 领域的竞争力。