苹果人工智能主管约翰·詹南德里亚（John Giannandrea）将卸任。此前，苹果推迟了 AI 助手 Siri 的发布，目前正努力使其重回正轨。

空缺的职位将由阿马尔·苏布拉马尼亚（Amar Subramanya）补上。苏布拉马尼亚曾在谷歌工作 16 年，于今年 7 月加入微软 AI 部门，担任企业 AI 副总裁。在苹果，苏布拉马尼亚将负责公司 AI 模型的开发、机器学习研究以及 AI 安全。

詹南德里亚此前曾领导谷歌的 AI 和搜索业务，于 2018 年加入苹果，旨在帮助改进公司的语音助手。

今年 3 月，苹果推迟了更个性化的 Siri 的发布，并承认“开发进度比我们预想的要慢”。彭博社随后报道称，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）对詹南德里亚领导公司 AI 团队的能力“失去了信心”，因此任命 Vision Pro 负责人迈克·罗克韦尔（Mike Rockwell）接任。吉安南德里亚将继续担任顾问，直至 2026 年春季退休。

苹果表示，苏布拉马尼亚在将 AI 研究融入产品方面的经验“对苹果的持续创新和未来的 Apple Intelligence 功能至关重要”。作为此次人事变动的一部分，苏布拉马尼亚将向苹果软件高级副总裁克雷格·费德里吉汇报工作。苹果预计将于明年春季推出升级版 Siri，彭博社的一篇报道指出，该公司将使用定制版的谷歌 Gemini AI 模型来驱动 Siri 的部分新功能。

库克在声明中表示：“AI 一直是苹果战略的核心，我们很高兴欢迎阿玛尔加入克雷格的领导团队，并将他卓越的 AI 专业知识带到苹果。除了阿玛尔的加入壮大了他的领导团队并拓展了 AI 领域的职责外，克雷格在推动我们的 AI 工作方面也发挥了关键作用，包括监督我们明年为用户带来更加个性化的 Siri。”