韦氏词典（Merriam-Webster）宣布，将“slop”选定为 2025 年度词汇，指代由人工智能批量生成的低质量数字内容。

这一决定反映了当前互联网的一种普遍现象：低劣的 AI 生成内容正大规模充斥于社交媒体、搜索结果及整个网络空间，成为一种无法忽视的文化现象。

韦氏词典编辑团队通过审查搜索量激增的数据及词汇使用情况，最终达成了这一共识。

韦氏词典总裁格雷格·巴洛（Greg Barlow）表示，“slop”一词极具说明性，搜索量的飙升表明，用户已日益意识到自己正频繁遭遇网络上的虚假或粗制滥造内容。他认为，这是变革性 AI 技术的一部分，既令人着迷，又让人恼火，甚至带有一丝荒谬感。

追溯历史，“slop”一词早在 18 世纪便已进入英语词汇，最初意为“软泥”。到了 19 世纪，该词演变为描述喂猪的残羹冷炙（猪食），并最终引申为“垃圾”或“毫无价值的产品”。

如今，这一词汇被赋予了新的 AI 相关定义，延续了其描述“不受欢迎且令人不悦事物”的历史脉络，精准地概括了当前 AI 滥用的现状。

各大词典编纂机构在过去几年持续追踪人工智能对语言的影响。剑桥词典曾因 AI 模型倾向于生成看似合理实则虚假的信息，将“hallucinate（幻觉）”选为 2023 年度词汇。

今年，其他机构也锁定了网络文化新词：牛津大学出版社选择了“rage bait”（愤怒诱饵），指代为博取流量而故意激怒受众的内容；剑桥词典则选择了“parasocial”（准社会关系），用来描述粉丝与名人之间单向的情感连接。