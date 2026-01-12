科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2026.01.05-2026.01.11）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：泰国正式确立首个半导体长期发展路线图，计划未来25年撬动超2.5万亿泰铢投资；Grab收购中国机器人初创公司Infermove，拟引入自动化技术降低物流成本；GIC或联合领投Anthropic新一轮融资，估值直指3500亿美元；印尼监管与激励并行，既因合规问题暂时屏蔽AI应用Grok，又为高科技投资推出最高20年免税期；此外，研报指出大马数字出口强劲，AI企业贡献占比过半。

初创公司方面，本周记录了超大规模数据中心平台DayOne、AI聚合平台I10X的融资动向，涉及金额从100万美元至20亿美元不等，其中DayOne创下近期大额融资纪录。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

2.5万亿

泰国已于近日正式确定其首个半导体产业长期发展路线图，计划在未来25年内撬动超过2.5万亿泰铢（约5500亿元）的投资落地。

动向

Grab收购我国AI机器人初创公司Infermove：Grab日前宣布，将收购中国机器人初创公司Infermove（推行科技），旨在引入自动化技术以降低物流成本并提升配送效率。据悉，Infermove成立于2021年，主营非结构化环境下的配送机器人研发，其营收在2025年达到1000万元人民币，并已与美团、饿了么等平台建立合作。收购完成后，Infermove将保留原团队作为Grab旗下独立实体继续运营，创始人Aaron Lu直接向Grab首席技术官汇报。

GIC或联合领投Anthropic百亿美元融资：据知情人士透露，新加坡政府投资公司（GIC）正与Coatue Management洽谈联合领投AI初创公司Anthropic的新一轮100亿美元融资。若交易达成，Anthropic的估值预计将升至约3500亿美元。据悉，目前的融资谈判仍在进行中，最终方案可能存在变数。该公司正考虑在未来12至18个月内进行IPO，所募资金计划用于支持昂贵的算力基础设施投入。

印尼暂时屏蔽了Grok：据悉，印尼宣布，已对马斯克旗下X平台的AI应用Grok实施暂时性访问屏蔽。印尼相关官员表示，此举旨在保护公众免受非自愿Deepfake色情内容的侵害。报道援引调查表示，Grok缺乏防止利用真人照片生成色情内容的机制，违反了印尼关于私营电子系统运营商（PSE）的法规。

趋势

泰国发布首个半导体长期路线图，计划吸引2.5万亿泰铢投资：据悉，泰国已于近日正式确定其首个半导体产业长期发展路线图，计划在未来25年内撬动超过2.5万亿泰铢（约5500亿元）的投资落地。根据规划，该投资将覆盖2030、2040及2050三个阶段性目标，以确立其作为区域先进电子中心的地位。据介绍，这份战略旨在推动本土产业链从基础的组装环节向高附加值的设计与上游制造提升。

MDEC：马来西亚数字出口额达68亿令吉，AI企业贡献占比过半：马来西亚数字经济发展局（MDEC）得益于FOX和GAIN计划的推动，马来西亚在2024年至2025年上半年录得68亿令吉（约16.8亿美元）的数字出口额。据悉，人工智能（AI）赋能企业贡献了约50%的出口总额，东盟为最大出口市场（占比60%）。此外，参与企业总估值达31.5亿美元，期间诞生了一家新独角兽企业并开辟了9条IPO途径。

Kenanga Research：马来西亚物流业受益于贸易转移与电商增长：Kenanga Research指出，受益于国际贸易紧张局势下的贸易转移及电商繁荣，马来西亚物流业前景向好。数据显示，2025年前10个月马贸易总额增长5.4%，贸易顺差达1250亿令吉；预计2026年港口集装箱吞吐量将增长4%。此外，本地电商商品交易总额（GMV）预计将以5%的年均复合增长率在2027年达到1.5万亿令吉。

印尼计划提供最高20年免税期吸引高科技投资：印尼国家经济特区委员会（KEK）表示，为吸引数据中心及人工智能等高科技领域的投资，政府推出了包括最高20年免税期（Tax Holiday）在内的全面激励方案。除免除增值税和进口关税外，该方案还包含“一站式”许可服务及允许特区内100%外资持股等非财政便利。据悉，当局正重点通过巴淡岛Nongsa数字工业园等载体，利用成熟的基础设施和政策确定性提升印尼在区域竞争中的吸引力。

初创公司

DayOne

DayOne Data Centers是一家总部位于新加坡的超大规模数据中心平台，专注于开发和运营适应AI算力需求的基础设施。

商业化方面，公司目前已锁定约1GW的客户合约容量。在区域拓展上，DayOne正重点推进欧洲（芬兰拉赫蒂和科沃拉）及亚太地区（“新柔廖”三角区、泰国、日本及香港）的布局，旨在快速交付具备AI就绪能力的算力设施以满足市场需求。

公司近期宣布完成超过20亿美元的C轮股权融资，本轮定价较上一轮溢价100%。领投方为Coatue，印尼主权财富基金（INA）等机构跟投。本轮资金将主要用于加速欧洲及亚太市场的产能扩张与建设。

I10X

I10X是一家总部位于新加坡的AI聚合平台，主打通过“单一订阅”模式整合全球主流大模型与垂直工具。其核心技术在于具备跨模型与代理的工作流编排能力，能支持用户串联不同AI服务以实现端到端自动化，而非单纯的工具集合页。

商业化方面，平台上线五个月已集成超500个垂直场景专用AI工具，并面向企业级用户提供数据安全保障。市场策略上，公司主要锁定中小企业与个人专业人士，旨在通过托管模式降低其技术筛选门槛与预算成本。

公司近期宣布完成100万美元Pre-Seed轮融资（于去年四季度达成），投资方包括Iterative、Antler AI Disrupt及PPR Ventures，资金将用于产品开发与团队扩张。