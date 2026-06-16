古尔曼：苹果有望推 AI 智能体，赋予 Siri 跨设备自主操作能力

彭博社记者马克·古尔曼认为，苹果最终可能推出一款产品，直接对标 OpenClaw——这是一套智能体 AI 系统，能够代用户自主操作各类软件。

古尔曼预计苹果会研发一套系统，可全权代表用户操作 iPhone、iPad 与 Mac 端的各类软件。这一预测的依据，是苹果 Siri 工程主管迈克·罗克韦尔在上周苹果全球开发者大会（WWDC）主题演讲结束后发表的相关言论。

罗克韦尔的表态似乎为 Siri 突破现有功能上限留下了空间。他将支撑这款语音助手的全新底层引擎称作一套“完全现代化的架构”，设计之初便充分考虑了功能拓展性：

智能体（Agent）的运行逻辑是持续接收信息、做出判断、继而执行操作，形成循环。而目前我们的 Siri 仍主要依靠用户主动发起指令运行。但支撑 Siri 的底层架构已是全新现代化架构，因此我们未来拓展相关能力的空间十分充足。

苹果软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉也承认了智能体这一新兴赛道，但表述措辞十分审慎。他称该领域尚处于试验阶段，打造适配的用户体验仍是首要目标，同时并未完全排除苹果未来入局该领域的可能性。

据悉，苹果即将上线的新版 Siri 已基于大语言模型完成重构，现阶段依旧是依托用户指令触发的交互系统。