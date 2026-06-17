带摄像头的 AirPods？苹果 2027 年重磅新品曝光，不仅有 AI 视觉，还有第二代折叠屏

随着 WWDC 落幕，以及即将登陆苹果各大平台的一系列全新 AI 驱动功能尘埃落定，《彭博社》记者马克·古尔曼（Mark Gurman）带来了关于传闻中新硬件的更多细节，例如他此前曾报道过的带摄像头的 AirPods。他表示，这款耳机目前计划于 2027 年底发布；当我们在体验今年秋季即将推出的 iOS 27 测试版时，这款全新的耳机已经在内部配合明年的更新（即 iOS 28）进行测试了。

这些耳机将在耳机柄上配备摄像头，并设有指示灯以显示数据上传至云端的状态。在苹果最终推出首款智能眼镜之前，它们能为升级版 Siri 提供关于用户周围环境的“视觉语境”信息。

报道中还提到了第二代折叠屏手机，它将紧随古尔曼声称预计于今年秋季面世的首款机型之后推出。这表明苹果将致力于开拓这一全新产品品类，并有望找到比目前市面上同类产品更好的方式，来充分利用那块更大的屏幕。

此外，古尔曼还提到了传闻已久的“20 周年”纪念版 iPhone（内部代号为 V73 和 V74）。据他透露，该系列将紧随今年发布的 iPhone 18 Pro 和 Pro Max 之后推出，虽然尺寸相近，但会加入“近乎无边框的显示屏，并采用包裹至机身两侧的曲面玻璃”。

与此同时，标准版 iPhone 18 可能要到明年才会发布，届时它将搭载与今年秋季计划发布的手机类似的 A20 系列芯片。随后，其它 2027 年 iPhone 将跨越到 2 纳米工艺的 A21 芯片，并计划在 A22 Pro 上转向 1.4 纳米技术。据悉，苹果正在“考虑”让英特尔分担部分生产，与其长期合作的代工厂台积电共同制造。

这似乎与过去几年预告“超薄版 iPhone Air”即将面世的传闻不谋而合。不过，随着约翰·特努斯（John Ternus）接任苹果首席执行官，外加内存和零部件短缺的阴霾挥之不去，以及 AI 技术的无处不在，即使是板上钉钉的传闻计划也随时可能发生变化。