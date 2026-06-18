库克：内存成本“不可持续”，苹果产品将提价

苹果公司计划提价以应对持续的内存短缺。苹果首席执行官蒂姆·库克在接受《华尔街日报》采访时表示，“提价不可避免”：

“我们正在尽最大努力减轻转嫁给我们的巨大涨幅，也一直在努力保护我们的客户免受涨价的影响，但这种情况已经难以为继。”

库克并未透露苹果计划何时提价，也未说明哪些产品会受到影响。该公司已于今年 3 月停止销售配备 512GB 内存的 Mac Studio，并在取消了售价 599 美元的 Mac Mini 后，将 Mac Mini 的起售价提高至 799 美元（国行 5999 元起）。分析师蒂姆·库尔潘也指出，苹果可能会停产 MacBook Neo 的入门级配置，但保留售价 5299 元的 512GB 版本。

随着 AI 公司不断扩大其数据中心的内存需求，供应商正努力满足这一需求。内存短缺导致内存和存储成本飙升，游戏机、笔记本电脑和其他设备的价格也随之上涨。

“在消费者急需设备的时候，内存供应却在减少，内存厂商不得不将大幅涨价转嫁给消费者，” 库克告诉《华尔街日报》。“我们迫切需要内存价格和供应恢复到消费产品的合理水平。”

苹果公司正准备在今年晚些时候发布其最新款 iPhone，但目前尚不清楚内存短缺会对价格产生多大影响。《华尔街日报》估计，即将发布的 iPhone 18 Pro 售价可能为 1299 美元（约 8788 元），比 iPhone 17 Pro 的 1099 美元（国行 8999 元起）有所上涨。