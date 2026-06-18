这块 8TB 固态硬盘，价格快赶上 3 台 PS5 Pro

所有主流游戏主机都经历了价格上涨，但与 PC 玩家相比，主机玩家受技术组件成本上涨的影响相对较小。然而，如果你是 PlayStation 5 用户，并且正打算升级主机存储空间，那么由 AI 导致的组件短缺问题将比以往任何时候都更加真切地能让你感受到。

闪迪刚刚发布了 Optimus GX PRO 850P NVMe 固态硬盘，这是 PS5 官方授权的存储选项，此前以 WD_Black 品牌销售。以下是这款全新固态硬盘的价格明细：

1 TB — 379.99 美元（约 2570 元）

2 TB — 759.99 美元（约 5140 元）

4 TB — 1499.99 美元（约 10145 元）

8 TB — 2959.99 美元（约 20020 元）

令人难以置信的是，闪迪页面显示，这些型号的价格都低于其实际价格。据 The Verge 报道，大多数人可能不会花钱购买顶配的 8TB 固态硬盘，虽然它可以轻松容纳大约 200 款游戏。但令人震惊的是，这款 8TB 硬盘的售价高达 3699.99 美元。

根据 PCPartPicker 的数据，同样的固态硬盘在 2025 年只需 639.99 美元。最低端的固态硬盘价格大约是 PS5 主机价格的一半；而最高端的固态硬盘价格甚至达到 3 台 PS5 Pro 主机（一台 899 美元）的总价。所有存储选项的价格都上涨了超过 100%。

更糟糕的是，情况只会越来越糟。全世界都在翘首以盼 Valve 最终公布 Steam Machine 的价格。

照目前的情况来看，一年后，当我们回想起这些价格时，我一点也不会感到惊讶，因为那时的生活真是美好。