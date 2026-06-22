索尼谈未来游戏开发：让 AI 负责打杂，设计师才能专心搞创意

如今的游戏行业，几乎每三款新游戏里就有一款会附带人工智能相关免责声明。《疯狂出租车：极速环游》《使命召唤：现代战争 4》《匹诺曹的谎言 2》等备受期待的新作，都将以不同形式运用这项技术。

另一边，索尼等游戏行业巨头早已公开表态支持 AI，称这项技术能大幅提速游戏开发进程。而这家日本企业近期再度重申对 AI 技术的应用，暗示行业应用 AI 已是大势所趋，没有回头路可走。

索尼在 2025 财年年度报告中专门开辟了一个章节，阐述AI 如何助力 PlayStation 平台迭代升级，称 AI 将充分释放这家游戏巨头真正的创作潜能。

报告中提到，索尼正在落地各类AI 工具，实现重复工作流程自动化，提升品控、动画制作、3D 建模等多个部门的工作效率。借助这套方案，开发人员不用再耗费精力处理机械重复的事务，可以专心投入玩法设计、搭建更丰富完整的游戏世界观这类核心创意工作。

这家日本企业还指出，AI 将用于为玩家打造个性化 PlayStation 使用体验，帮助用户在海量游戏内容中精准找到心仪作品。除此之外，索尼持续投入 AI 与机器学习技术研发，在提升游戏画面精细度的同时，保障优质游玩体验。

总而言之，索尼布局 AI 技术的核心目标是优化玩家体验，让 PlayStation 始终以玩家为核心，同时充分释放创作者的创意灵感。世嘉、卡普空等其他日本厂商也都在落地 AI 工具，可见日本游戏行业正普遍借助这类技术加快游戏开发节奏。