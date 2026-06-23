Steam Machine 售价公布，性能不如 PS5 还更贵

Valve 今日公布了 Steam Machine 的售价，对玩家而言，这个定价很难让人接受。

Steam Machine 基础款定价高达 1050 美元，该版本不含 Steam 手柄，仅搭载 512GB 固态硬盘。若升级至 2TB 固态硬盘，售价将飙升至令人咋舌的 1349 美元。想给这台“Gabe 方块”搭配 Steam 手柄？还需额外加 69 美元，顶配整机总价直接达到 1428 美元。这个价格实在让人难以接受，Valve 自己也心知肚明。

然而比定价更糟糕的是整机性能。6 月 22 日，Steam Machine 的评测解禁，各大媒体的性能基准测试数据现已全部放出。整体来看，Steam Machine 的显卡性能大致相当于台式机的 Radeon RX 5700 或 RX 7600，或 RTX 3060 以及英特尔的 Arc B570。

这般性能水准完全谈不上亮眼，尤其是顶配机型售价将近 1500 美元。

Steam Machine 搭载了半定制 AMD Zen 4 6 核 12 线程处理器，搭配拥有 28 个计算单元的半定制 RDNA3 架构显卡；整机配备 16GB DDR5 内存与 8GB GDDR6 显存。处理器方面，此前曝光的 Geekbench 跑分显示，这颗芯片性能基本和 Ryzen 5 7540U 持平。

如果和其他主机相比，Steam Machine 似乎也没有什么优势而言。即便近期经历了涨价，标准版 PS5 售价仅 649 美元（数字版 600 美元），PS5 Pro 售价 900 美元。来自 Linus Tech Tips 的实测数据显示，运行《战神：诸神黄昏》时，标准版 PS5 在 4K 分辨率下稳定 75 至 78 帧；而 Steam Machine 在画面中等画质、FSR 超分质量档的设置下，4K 分辨率仅能跑出 60 至 63 帧。切换至 2K 分辨率后，Steam Machine 帧率提升至 70 帧，依旧不及 PS5。

需要说明的是，这仅为单款游戏的测试结果，主机性能对比本身很难做到绝对公平。游戏主机拥有深度专属优化，不能单纯依靠原生帧率和 PC 设备做一对一硬性对比，但本次测试仍具备充分参考价值。Valve 后续可通过更新 SteamOS 系统优化主机性能，但就目前表现来看，形势不容乐观。

这正是 Valve 面临的核心困境：PS5 已走到主机生命周期末期，处理器是两代前的老旧架构，整机总内存容量更低，性能却依旧碾压 Valve 这款全新主机。更何况 PS5 标配原装手柄、内置更大存储空间，售价还比 Steam Machine 基础款便宜近 400 美元，两者对比差距悬殊。

Valve 此前高调承诺设备可实现 4K / 60 帧流畅游戏，把玩家期待拉到极高，如今实测性能与之相去甚远，落差感很大。此外，全球内存缺货危机与供应链难题迫使厂商多次上调定价，最终定价对各类玩家群体都毫无吸引力：主机玩家有性价比更高的 PS5 可选，PC 玩家花差不多的预算，完全能组装一台配置更强、更新的台式电脑。

Steam Machine 将于 6 月 25 日开启预售，消费者可提前登记参与抽签摇号，才有资格预定设备。坦白来讲，想要入手这台定位模糊的主机流程繁琐至极。Steam Machine 原本前景可期，但初期跑分数据与高昂售价，直接戳破了市场此前的期待。