索尼欲弃实体盘，PS5 玩家掀起“盗版狂潮”

企业几乎无法阻止电子游戏盗版——但索尼可能刚刚证明，确实存在一些能有效鼓励盗版的办法。就在索尼宣布将于 2028 年停止生产实体光盘的第二天，人们对盗版其硬件的兴趣就开始激增。

2026 年初，有传言称黑客发现了破解 PS5 主机的方法。顾名思义，破解是指用户覆盖硬件的原始程序。破解可以允许非法分发数字游戏，但理论上也为游戏备份和自制软件支持打开了大门。讽刺的是，今年 1 月发现的破解方法需要使用一款随机的实体版《星球大战》游戏。

六个月后，破解现象愈演愈烈。黑客们已经设计出多种破解 PS5 主机的方法，尤其是那些运行早期固件版本的主机。拥有破解版 PS5 的用户正在利用他们的系统下载新旧游戏，安装文件管理器，并扩展媒体播放选项。

索尼最近公布的消息引发了许多人不满，这完全可以理解。一些人表示将不再支持索尼的产品。另一些人则选择通过盗版来表达愤怒。

据谷歌数据显示，“PS5 破解”的搜索量在过去 24 小时内增长了约 20%。大量关于 PS5 破解或破解教程的视频在过去一天里吸引了众多评论，其中不乏对索尼数字化转型的讨论。

“在经历了 PlayStation 上周的种种奇葩操作后，这儿还有谁觉得它简直是在‘切腹自杀’吗？”一位网友在一段详细介绍 PS5 破解方案的热门视频下评论道。

“去你的索尼，去你的 R 星，去你的这代主机，”另一位网友写道。

“大家都心知肚明你为什么来这儿，”另一位 YouTube 评论者配上了一个“嘘”的表情符号说道。

在 PS5 破解相关的 Reddit 子版块，自 5 月下旬以来，每周的访客量增加了约 1 万人。据报道，一款用于破解的《星球大战》游戏在 eBay 上的价格也上涨了。今年 1 月，这款游戏的平均价格约为 250 美元。现在，同样的游戏售价在 300 至 400 美元。

PlayStation Store 在老平台上的关闭似乎也激发了人们对盗版 PlayStation 游戏的兴趣。在 PS3 的 Reddit 子版块上，许多帖子显示，粉丝们互相建议寻找模拟器来玩复古游戏，或者讨论这样做的利弊。索尼最近决定从 PlayStation 用户手中下架数百部电影且不予退款，这让粉丝们得出了一个几乎相同的结论：他们在数字平台上实际上并没有真正拥有任何东西。如果真是这样，一些人就更容易找到理由转向盗版。

“现在是时候让你加入我们文明世界的行列，破解你的 PS3 了。” 一则帖子的标题这么写道。