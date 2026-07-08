马来西亚数据中心热度不减，但谁来供电、供水和供人？

东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）近日表示，AI算力、云服务和数据存储需求快速增长，使马来西亚成为区域数据中心投资的主要受益者之一。不过，行业扩张也开始考验当地的电力、水资源和人才供给。

从规模看，马来西亚全国数据中心容量预计将从2025年的约0.9吉瓦至1吉瓦，增至2029年的3吉瓦至4吉瓦。其中，柔佛已成为扩张中心，约占全国运营数据中心容量的80%。相应的，新加坡此前在2019年至2022年暂停大型数据中心审批，也促使部分投资者转向一水之隔的柔佛。

不过，马来西亚的吸引力并不只来自新加坡外溢需求。具体而言，较低电价、相对充足的供电储备、降雨较多、自然灾害风险较低，以及靠近新加坡海底电缆网络，都提高了其承接数据中心项目的能力。而在政策层面，马来西亚也通过Digital Ecosystem Acceleration计划和Malaysia Digital等机制，为数字基础设施投资提供税收优惠和投资补贴。

而随着规模快速扩大，自然，其电力压力首先显现。AMRO提到，马来西亚正在增加发电能力，尤其是新的燃气发电项目，但在部分地区，数据中心用电需求可能快于供给。由于电力和水资源消耗较高，马来西亚政府已在2026年2月开始限制新的非AI数据中心项目审批。

另一方面，水资源压力同样具体。AMRO估算，一个100兆瓦数据中心每天约消耗420万升水，主要用于高性能服务器冷却。随着柔佛等地的数据中心集群继续扩大，本地水务基础设施可能承受更大压力，节水冷却技术和可持续标准的重要性也会随之上升。

资源压力之外，数据中心投资能在多大程度上留在本地经济中，也需要单独看待。建设阶段，服务器、冷却系统、网络设备和集成机柜等设备很大比例依赖进口，马来西亚本地能够获得的附加值相对有限。运营阶段的机会会更多来自电力、维护、租赁和支持服务，也包括云计算、托管和数据处理等信息通信服务出口。

此外，就业拉动也并不完全与投资规模对应。AMRO称，建设阶段会带来较多临时岗位，但数据中心投入运营后，单个设施通常只需要30至50名全职员工。与此同时，行业对信息技术基础设施管理、环境控制等专业岗位要求较高，马来西亚还面临来自新加坡的人才竞争。

因此，马来西亚数据中心热潮的下一步，不能只看新增容量和投资金额。低成本、区位和政策优势仍然存在，但电网、水务、可持续标准、本地供应链和专业人才是否同步补足，将决定数据中心项目能为马来西亚留下多少长期收益。