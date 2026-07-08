“不要扼杀光盘”请愿活动获近 20 万签名，索尼依旧保持沉默

一项要求索尼 PlayStation 继续发行实体游戏的“不要扼杀光盘”（Don’t Kill the Disc）请愿已经获近 20 万个签名。然而，面对玩家和实体零售渠道的反弹，索尼没有作出回应。

这项请愿在 Change.org 平台发布，由加拿大小型零售商 PNP Games 的 CEO 发起。PNP Games 旗下有三家门店。截稿前，请愿签名数已达到 199928 个。

请愿书声明称：“2026 年 7 月 1 日，索尼宣布，从 2028 年 1 月起，所有新 PlayStation 游戏都将停止生产实体光盘。新游戏将改为数字版销售，或者以盒装形式销售，但盒内只有下载码，没有光盘。实体光盘才是你真正拥有的游戏，你可以借给别人、交换、转卖、赠送、收藏，也可以传给孩子。只有下载码的盒子完全不是一回事，那只是装在塑料包装里的数字许可。你并不真正拥有游戏，只是在租用一项随时可能被撤销的访问权限。已经有人遇到过买下的电影从资料库中消失，也有游戏在发售几周后被下架。”

PNP Games 补充称：“这也关系到就业。实体游戏支撑着一整个产业，而全面数字化的未来会悄悄抹去零售商、分销商、制造商、仓储物流、二手与置换市场，以及收藏和保存社群。那意味着数千个工作岗位和无数小企业。”

请愿下方已经出现大量留言和视频，不少签名者都希望索尼继续为 PlayStation 主机发行实体光盘。

签名者 Stephen 表示：“我是实体媒介玩家。我拒绝支持任何告诉我不能选择拥有实体媒介的游戏公司。我希望索尼撤回这个决定；如果索尼不撤回，那么 2028 年 1 月之后，索尼就不会再从我这里赚到钱。”

不同寻常的是，PlayStation 的 X 账号在公告发布后连续多日停止更新。按照惯例，PlayStation 的 X 账号几乎每天都会发布或转发即将上市游戏的内容。但自 7 月 1 日宣布将停止生产实体光盘后，PlayStation 的 X 账号一度断更数日。直到今天，PlayStation 打破沉默，透过一则贴文介绍其新款 FlexStrike 格斗摇杆。评论几乎全是负面的，持续抨击 PlayStation 和索尼关于实体光盘发行的消息，认为这极不受欢迎。

索尼后来告诉开发商和发行商，2028 年 1 月前发售的旧游戏仍可继续制作实体光盘，新游戏则不会如此。