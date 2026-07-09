停产游戏光盘涉垄断，索尼在欧洲遭遇 4 亿欧元巨额集体诉讼

由于宣布将在 2028 年停止为游戏推出实体光盘版本，索尼近日遭到玩家和开发者的强烈反对。这一颇具争议的决定公布后，索尼过去几天一直没有在社交媒体上作出回应，但来自整个行业的压力仍在持续攀升。如今，索尼还因此面临法律层面的挑战。

在数日前举行首次庭审后，荷兰一家消费者组织发起集体诉讼，要求索尼赔偿超过 4 亿欧元。该组织认为，索尼放弃实体游戏发行后，将在数字游戏商店中形成对游戏定价的垄断。

荷兰消费者组织 Stichting Massaschade & Consument 在接受 Wccftech 采访时介绍了此次诉讼的目标。该组织负责人 Lucia Melcherts 表示，如果实体游戏消失，那么游戏售价以及玩家能够使用游戏多久，都将完全由索尼决定。毕竟，购买数字版游戏获得的只是使用许可（License），而非真正拥有的一件实体商品。

Lucia Melcherts 表示：“实体光盘的消失，将意味着 PlayStation 游戏最后一个能够以市场竞争价格自由买卖的渠道也将不复存在。”

如果索尼最终落实这一决定，那么 PlayStation Store 将成为购买第一方游戏的唯一渠道，因为二手游戏市场也将随之消失。该消费者组织认为，在玩家既无法真正拥有游戏、又没有其他购买渠道可供选择的情况下，游戏价格就不可能称得上公平。

因此，该组织代表超过 170 万名荷兰玩家推动了此次集体诉讼。

事实上，这并非索尼首次因数字游戏市场问题遭遇法律诉讼。就在两个月前，索尼刚刚在美国加利福尼亚州以 800 万美元达成一起和解，该案同样指控其垄断数字游戏市场。