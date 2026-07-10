新加坡员工不排斥AI，但日常核心使用率仅6%

Salesforce近日发布的一项调查显示，新加坡受访职员对AI的接受度较高，但日常使用仍然有限。

具体来看，仅29%的受访者对AI持怀疑态度，低于37%的全球平均水平，美国、英国和法国均为53%。相比之下，只有6%将AI视为日常工作的核心组成部分，约为11%全球平均水平的一半。

在AI试点环节，31%的新加坡受访者曾有过失败经历。在这些受访者中，40%认为AI生成的内容过于通用，高于30%的全球平均水平。另有38%对输出结果缺乏信任，30%认为AI生成的内容缺少业务背景，全球平均水平分别为28%和22%。

相比员工是否愿意尝试AI，工具能否提供准确、可信并符合业务需要的结果，更直接影响其在日常工作中的使用。尤其是在企业环境中，通用AI工具即使能够完成摘要、搜索或文本生成等任务，也未必能够处理内部数据、专业知识和具体工作流程。

调查还分析了全球500多名已经从初步试用转向日常深度使用的受访者。相关用户通常获得了针对具体岗位的培训，AI工具也已经融入现有工作流程，同时配有明确的数据安全要求。企业提供工具之后，是否同步调整培训、数据和工作流程，成为影响使用频率的重要因素。

从企业侧看，新加坡官方数据也反映出类似问题。新加坡人力部今年4月发布的企业AI采用调查显示，在至少拥有10名员工的私营企业中，71.5%尚未采用AI。在已经开始采用的28.5%企业中，只有3.8%将AI融入核心业务流程，另有7.4%仍处于规划阶段，6%处于试点阶段。

采用范围虽然有限，但已经使用AI的企业中，70.7%表示员工生产力有所提高。企业能否获得实际收益，与其自身规模和数字化能力也有较大关系。大型企业的AI采用率达到76.4%，拥有少于25名员工的企业则只有23.9%。

成本和内部能力仍是企业扩大AI应用的主要障碍。44.9%的受访企业提到实施成本，42.4%表示缺少内部专业人才。中小企业还面临战略不足和信任问题，大型企业则更多受到系统整合复杂度和数据安全要求限制。

上述职场调查与新加坡人力部的数据都指向了企业采用环节的差距。员工对AI持开放态度，并不必然带来更高的日常使用率。企业是否具备相应的数据、人才、安全和流程基础，更能决定AI能否成为稳定的生产工具。

对新加坡来说，提高职场AI使用率，重点将从提供工具转向改善实际使用效果。企业能否让AI输出与岗位需求和业务流程更加贴合，将决定员工的开放态度能否转化为持续的生产力提升。