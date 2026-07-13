你在领英上崇拜的职场大佬，可能只是个 AI

根据 Pangram 的一项分析，目前社交媒体上超过 250 个单词的长篇内容中，每四篇就有一篇是由 AI 生成。

其中，LinkedIn 的 AI 内容占比最高，41% 的长文被判定为 AI 撰写。虽然 LinkedIn 仅占此次扫描帖子总数的约三分之一，但却贡献了近三分之二的 AI 内容。

在 X 上，接近一半的长文被认为是完全由 AI 生成，或是在 AI 辅助下完成的。

相比之下，Substack 的 AI 内容比例最低，约为 10%。Reddit 的回复（Replies）则几乎全部由真人撰写，人类创作占比达到 98%；不过，Reddit 的独立帖子（Standalone Posts）中，AI 生成文本出现的频率则明显更高。

这项数据来自 Pangram 的 Chrome 浏览器扩展。该工具于 2026 年 4 月至 6 月期间，共扫描了五大社交平台超过 100 万篇帖子。

Pangram 表示，其 AI 检测模型 Pangram 3 的误判率（即将人类创作误判为 AI 生成）仅为 0.01%。不过，该公司也承认，模型识别人类原创内容的能力可能强于识别 AI 内容，因此实际的 AI 内容占比可能比统计结果还要更高。

这项研究并未对 AI 内容的质量作出评价。不过，LinkedIn 似乎已经感受到了 AI 泛滥带来的压力，并开始加强对 AI 生成内容的治理，打击平台上的 AI 帖子。

题图经由 AI 生成