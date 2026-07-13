苹果造车虽然没成，但他们捞到了顶级 AI 芯片

苹果的自动驾驶汽车项目从未真正启动，但这或许正是其芯片成为强大人工智能处理器的契机。在自动驾驶平台开发的早期阶段，苹果意识到需要强大设备端人工智能处理能力。正如马克·古尔曼在其最新一期的《Power On》通讯中所详述的那样，虽然汽车处理器最终未能完成，但它确实促成了神经网络引擎的诞生，而神经网络引擎正是苹果设备端 AI 处理能力的基石。

神经网络引擎首次亮相于 iPhone X 和 A11 仿生芯片。在早期，它主要用于计算机视觉，为 Face ID、Animoji 和增强现实（AR）功能提供支持。但通过为设备端 AI 处理奠定基础，苹果凭借 M 系列芯片将神经网络引擎引入桌面平台，从而确立了其早期领导者的地位。尽管苹果在 AI 软件方面的努力落后于其它厂商，但其硬件却令人印象深刻。这也使得苹果能够大力宣传其隐私保护功能，因为发送到云端的数据量更少。

苹果正将 AI 硬件作为其未来战略的基石。据古尔曼透露，该公司将跳过即将推出的 M6 芯片的 Pro、Max 和 Ultra 版本，转而加速开发 M7 芯片。M7 预计将于 2027 年上半年发布，并带来显著的神经网络引擎升级。M7 Ultra 预计还将成为苹果全新服务器产品的基础，支持高达 1.5TB 的运行内存。