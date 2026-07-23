MacBook Neo 重磅升级？苹果最新测试机型曝光，内存大幅提升

鉴于 MacBook Neo 目前的巨大成功，据报道，苹果正在开发这款入门级笔记本电脑的升级版，配备全新处理器和更大内存，甚至计划推出全新配色。继分析师 Tim Culpan 今年早些时候的类似报道之后，彭博社的马克·古尔曼表示，新款 Neo 将搭载 A19 Pro 处理器，该处理器目前用于 iPhone 17 Pro/Pro Max 和 iPhone Air，而现款笔记本电脑则使用最初搭载于 iPhone 16 Pro 的 A18 Pro 处理器。芯片升级也意味着新款 Neo 的内存容量可能更大，很可能达到 12GB，而非原先的 8GB。

然而，持续的零部件短缺几乎可以肯定意味着新款 Neo 的价格将高于初代产品，苹果上个月几乎所有设备的提价也印证了这一点。此外，苹果可能停产价格最低的 256GB 版本，这也可能导致新款 Neo 的价格上涨。

除了传闻中的新款 Neo 之外，古尔曼还透露，苹果计划推出配备 OLED 屏幕的新款 iMac（iMac 上次更新是在 2024 年）。其他传闻已久的更新，例如搭载 M6 芯片的 MacBook Pro 和 OLED 触控屏 MacBook，据称也即将面世。OLED 机型预计将于今年年底或明年年初发布，而搭载 M7 芯片的全新设计的 14 英寸 MacBook Pro 入门级机型也将于明年推出。