九成外资驱动，新加坡领投：谁在重仓泰国数字基建？

泰国投资促进委员会（BOI）近日公布的数据显示，2026年上半年，泰国共收到1299个国内外投资项目申请，投资申请额达到436亿美元，同比增长37%。其中，以数字基础设施和AI数据中心为主的数字产业申请额达到330亿美元，占总额约四分之三，成为本轮增长的主要来源。

根据BOI此前公布的数据，2025年上半年，泰国共收到1880个投资项目申请，申请额约1.06万亿泰铢（约325亿美元）。相比之下，今年上半年的项目数量减少约31%，但申请额升至1.47万亿泰铢（约436亿美元）。

按两期数据计算，单个项目的平均申请额从约5.6亿泰铢（约1730万美元）升至约11.3亿泰铢（约3360万美元），接近翻倍。

从全年数据看，去年泰国共收到3370个投资促进申请，申请额达到1.88万亿泰铢（约602亿美元）。今年上半年，其投资申请额已经相当于去年全年的近八成。数字产业的变化更加明显，今年上半年申请额达到1.12万亿泰铢（约330亿美元），比2025年全年7462亿泰铢（约240亿美元）的申请额高出约50%。

相比之下，其他主要产业的投资申请规模明显较小。电气与电子行业以179个项目、35.6亿美元位居第二，农业和食品加工、物流及高价值服务、汽车行业的申请额分别为18.2亿美元、11.9亿美元和约7.59亿美元。机械、自动化和机器人领域则录得82个项目，申请额约3.87亿美元。

外商直接投资占据了上半年申请额的较大比重。期内，泰国共收到877个外商直接投资项目申请，金额同比增长80%至405亿美元，占全部投资申请额的九成以上。从投资来源看，新加坡以158个项目、332亿美元位居首位，金额远高于其他市场地区。

从地域分布看，泰国中部地区吸引了513个项目，投资申请额达到267亿美元；东部地区则录得147亿美元，两地合计占泰国上半年投资申请额的约95%。北部地区的投资申请额同比增长93%，主要来自能源和公用事业、农业和食品加工以及医疗项目。

除数字基础设施外，清洁能源和制造业升级也是上半年投资申请的重要方向。

据悉，能源和公用事业领域共录得221个项目，申请额11.7亿美元，其中198个为太阳能、风能、生物质能和沼气发电等清洁能源项目，金额约7.8亿美元。泰国“智能与可持续产业”计划还收到132个申请，涉及约5.08亿美元投资，主要用于设备升级以及引入自动化和机器人技术。

值得一提的是，同期，BOI批准了1300个投资促进项目，金额达到387亿美元。相关项目预计将创造超过8.2万个就业岗位，每年使用约114亿美元的泰国本地原材料，并新增超过368亿美元的年度出口能力。

展望后续，这些项目能否进一步带动电力工程、冷却系统、网络设备、自动化和长期运维等本地供应链，将成为观察本轮投资增长实际产业价值的重要方向。