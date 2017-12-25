AR 光学技术公司灵犀微光获千万级 A 轮融资 VR & AR

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12 月 25 日消息，AR 光学显示技术提供商 灵犀微光 宣布获得并完成红杉资本中国基金数千万人民币的 A 轮融资。

灵犀微光成立于 2014 年底，该公司聚焦研发 AR 设备的瓶颈技术——光学显示技术，主攻 AR 产品中的核心器件光学引擎。光学显示是 AR 设备中难度最高的核心器件，也直接影响用户体验，不过由于它厚重、不透明，结果就是 AR 设备到现在还难以满足消费级需求。

灵犀微光是国内第一家研发出光波导技术的公司，目前，灵犀已为合作伙伴提供稳定量产的 AW60 光学引擎和参考样机 Mini-Glass。灵犀已与国内外 AR 设备厂商合作，开发针对企业市场的 AR 眼镜，其 AR 光学引擎也将于 2018 年实现更大规模量产，届时还会有新产品发布。

灵犀微光创始人兼 CEO 郑昱表示：“光波导技术是消费级 AR 显示技术的基础和核心。在攻克了多个技术难题后，我们即将发布的新一代产品在成本、体积和显示效果上将满足第一代消费级 AR 产品的需要。未来，光波导和微机电系统结合可以进一步提升 AR 显示效果，基于光波导的数字光场技术也能够解决视觉辐辏调节冲突（VAC）的问题，这些都是我们正在专注的技术突破。”



