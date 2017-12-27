爱佑未来再次致歉，称“同一天出生”所有受助者信息真实

12 月 27 日下午，针对“同一天生日”为贫困山区孩子筹款活动中，一个孩子出现两个生日的现象，爱佑未来慈善基金会再做声明，并致歉。

爱佑未来称，所有受助小朋友的信息都是真实的。在“同一天生日”H5 中出现的小朋友, 都来自“国家建档立卡”贫困户家庭, 其个人相关资料均由 各地“驻村干部”和“结对干部”(负责扶贫工作的各 级别国家公务员) 实地走访了解、拍摄并上传。

对于 H5“提前泄露”， 爱佑未来经过内部复盘，还原时间轴如下：

12 月 22 日,“同一天生日”H5 活动开启产品测试和预热传播阶段，“分贝筹”工作人员找到朋友转发到朋友圈，测试分享的效果。由于粗心大意，未及时进行删除，导致外传。

22 日晚上，工作人员沟通爱佑未来官方微信公众号，发布了预热传播文章，宣布活动将在 12 月 24 日开始 的“双旦”上线。其中一张海报上印有 H5 页面的二维码，但因文章推送时 H5 还处于测试阶段，其实是无法进行查询生日等交互功能的。

12 月 23 日上午，接到 6 处儿童信息错误的反馈后，团队迅速进行了自查和更正。

12 月 24 日，爱佑未来决定停止该项目，随即也将带有 H5 二维码的预热文章删除。

对于上述工作人员在运营流程中存在的问题，爱佑未来表示基金会正在进一步调查之中，后续会向公众进行通报。



